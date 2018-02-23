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В Тбилиси пройдет акция в поддержку безопасного труда


23.02.2018   11:00
В Тбилиси сегодня пройдет акция в поддержку безопасных условий труда на производстве.

По данным профсоюзов и МВД, за 2007-2016 годы от производственных травм в Грузии скончались 416 человек.

Акция под названием «Я тот рабочий, который еще не умер – сделай труд безопасным» состоится на площади Роз в 17:00.

Организаторы акции — Молодежное крыло профсоюзов Грузии. Его представители уже начали собирать подписи под требованием к властям ужесточить трудовое законодательство. Предполагается, что в акции примут участие рабочие практически из всех регионов Грузии.

«Мы требуем безопасный труд, мы требуем, чтобы законопроект, который сейчас рассматривают, реально был ориентирован на защиту норм безопасности трудящихся, а также на защиту прав и условий труда» – сказал журналистам активист Гига Бекаури.

Накануне активисты молодежной организации профсоюзов провели на проспекте Руставели акцию — они расклеили на зданиях надписи «улица погибших рабочих». Кроме того, активисты провели информационную кампанию на площади Свободы, раздавая брошюры о трудовом праве.

Активисты считают, что законопроект «О безопасности труда», который в настоящее время рассматривает парламент Грузии, не сможет оказать серьезного вляиния на ситуацию в этой сфере. Это мнение разделяют и авторитетные неправительственные организации Грузии, которые уже обратились к еврокомиссарам с просьбой подключиться к работе властей страны над ужесточением норм безопасности на рабочих местах.

НПО смущает то, что ужесточение контроля, согласно законопроекту, распространяется не на все рабочие места, а лишь на те, где есть повышенная опасность, особенно тяжелые условия. Правозащитникам также считают, что работодатели предпочтут выплачивать небольшой штраф, а не реально менять условия труда на производстве.

Работа над законопроектом началась после того, как в мае 2017 года на угольной шахте в Ткибули погибли четверо рабочих. Представители общественности и неправительственные организации активно заговорили о необходимости ужесточения контроля за условиями труда, особенно на опасных производствах.






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