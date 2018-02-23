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Члены «Грузинского марша» сожгли на акции чучело Джорджа Сороса
23.02.2018 12:48
У офиса "Фонда открытое общество-Грузия" члены "Грузинского марша" сожгли чучело основателя фонда Джорджа Сороса.
"Слава народу, смерть врагу"- с этим призывом участники акции перемещались от станции метро Руставели к офису "Фонда открытое общество". Участники марша требуют закрытия фонда Сороса, и запрещения всех профинансированных из заграницы неправительственных организаций. По их словам, борясь с фондом Сороса, они защищают грузинскую молодежь.
"Грузинский марш" является объединением людей ксенофобских и гомофобных настроений. Недавно они заявили, что создадут т.н. народный патруль, и закончат с "наглостью" иностранцев в Грузии.
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