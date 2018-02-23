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В детских садах при поддержке ЕС установили водонагреватели на солнечной энергии
23.02.2018 12:58
Водонагреватели, работающие на солнечной энергии, переоснащение помещений детских садов, социальные прачечные и культурные центры для пожилых людей – это всего несколько из достижений проекта "Люди в беде" в Грузии, финансируемого ЕС и Министерством иностранных дел Чехии.
Социальный проект "Люди в беде" реализуется в грузинских общинах городов Хони и Ткибули. На видео, подготовленном Представительством ЕС в Грузии, можно увидеть результаты, достигнутые проектом.
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