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Литва предлагает грузинским абитуриентам бесплатные учебные программы
23.02.2018 15:03
8-ой международный фестиваль образования проходит в «Экспо Джорджиа». В течение двух дней у молодежи в возрасте от 18 до 30 лет есть возможность ознакомиться с предложениями высших учебных заведений 12 стран.
В их числе есть и Литва, которая предлагает грузинским абитуриентам бесплатные учебные программы. В частности, Литва предлагает программы в 10 ведущих университетах страны. У гостей выставки есть возможность совершить виртуальное путешествие по вузах страны у стенда Литвы.
На выставке присутствует Чрезвычайной и Полномочный посол Литвы в Грузии Гедрюс Пуоджюнас. По его словам, Литва предлагает Грузинским студентам европейское образования высшего качества.
На мероприятии присутствует и заместитель образования Кетеван Натриашвили. По ее словам, подобные выставки позволяют студентам получить исчерпывающую информацию об интересующих их сферах.
«Здесь представлены такие значительные страны, как Америка, Британия, Турция, Европейские страны», — заявила Кетеван Натриашвили.
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