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Натия Тодуа не будет представлять Германию на «Евровидении 2018»


23.02.2018   15:22
Победительница вокального шоу The Voice of Germany 2017 грузинка Натия Тодуа не будет представлять Германию на «Евровидении 2018».

В национальном отборочном конкурсе победил 27-летний исполнитель Михаэль Шульте с песней «You Let Me Walk Alone». Композиция посвящена отцу певца, умершему много лет назад.

Победителя отборочного конкурса в Германии определяли посредством голосования телезрителей, а также международного жюри и экспертов «Евровидения».

За право представлять Германию на «Евровидении 2018» боролись шесть кандидатов. Натия Тодуа выступала на конкурсе с песней «My Own Way», однако получила низкие оценки.


Напомним, что 21-летняя певица Натия Тодуа из Грузии стала победительницей седьмого сезона немецкого аналога популярного вокального шоу «Голос» — The Voice of Germany.

Идею выступления Тодуа на «Евровидении» от Германии журналисты стали рассматривать с самого начала победы исполнительницы в престижном шоу. В СМИ указывали на то, что Натия, представляя Германию на песенном конкурсе, сможет получить много голосов от бывших советских республик.

В 2018 году «Евровидение» впервые пройдет в столице Португалии, в городе Лиссабон. В этом году в конкурсе примут участие представители 43 стран. Грузию на конкурсе представляет этно-джаз группа Iriao.






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