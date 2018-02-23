Грузинская спортсменка завоевала чемпионский пояс ММА, победив представительницу России

23.02.2018 18:26 В рамках титульного турнира Fight Nights Global 83, проходящего в Москве, грузинская спортсменка Лиана Джоджуа победила пятикратную чемпионку мира по самбо Марину Мохнаткину и завоевала титул чемпионки Fight Nights Global в легчайшем весе.



По итогам пяти раундов Джоджуа одержала победу большинством судейских голосов (48:47, 49:45, 47:47).



Для Джоджуа эта победа в ММА (Mixed Martial Arts – смешанные единоборства) стала шестой в карьере. Всего же юная грузинка провела в рамках ММА восемь поединков.



















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