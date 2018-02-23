Представители программы «Снимай в Грузии» провели встречи на Берлинале

23.02.2018 20:35 Представители программы «Снимай в Грузии» провели встречи на Берлинском международном кинофестивале. По информации Агентства «Производи в Грузии» министерства экономики и устойчивого развития, переговоры состоялись с ведущими изданиями в области киноиндустрии – Variety, The Hollywood Reporter, Sight & Sound Theatres, filmcomment и известными американскими, английскими, индийскими и канадскими продюсерами. Они заинтересовались программой развития киноиндустрии Грузии.



На Берлинале представлен и информационный стенд программы содействия киноиндустрие, с помощью которого любой желающий может получить исчерпывающую информацию о механизме т.н. «cashrebate».



«В течение последних лет, Грузия, как лучшая локация для киносъемок в Восточной Европе, снискала международное признание в сфере киноиндустрии. Недавно американское издание Variety упомянуло Грузию как одно из лучших мест для киносъемок в Восточной Европе и подготовила статью о ее потенциале под названием: «Постсоветская страна предлагает кинопроизводителям экзотические локации и агрессивные стимулы», — говорится в пресс-релизе «Производи в Грузии».



По их информации, по данным на февраль 2018 года, в рамках программы «Снимай в Грузии» поступило 10 заявок, из которых съемки девяти фильмов уже завершились, а одни продолжаются. Четыре проекта — индийская кинопродукция, одна – грузино-немецко-французская копродукция, одна – грузино-американо-норвежская, две грузино-французские и одна американская. В результате осуществления этих проектов, в Грузии в целом будет потрачено более 17 млн лари, а количество трудоустроенных на съемках составляет 1850 человек.



По информации агентства, ведутся переговоры по съемке еще нескольких фильмов.















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