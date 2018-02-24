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Студенты университетов, которым аннулировали авторизацию, будут пользоваться облегченной мобильностью


24.02.2018   12:54
Национальный центр развития качества образования распространяет информацию для студентов университетов, которым аннулировали авторизацию.

В заявлении говорится, что студенты медицинского учебного университета «Гиппократ», Тбилисского университета святого Григола Перадзе и Тбилисской международной академии будут пользоваться упрощенным правилом и внеочередными условиями перевода в другие вузы.

В заявлении говорится, что 26 февраля 2018 года на веб странице центра www.eqe.gov.ge будет опубликован список тех вузов, которые примут участие в процессе внеочередной мобильности. Кроме того, будут обнародованы сроки и детальная инструкция по переводу в другие университеты.

Для получения дополнительно информации, центр просит связаться с ними по номеру: (+995 32) 2 200 220, либо писать на эл. почту: info@eqe.ge.

«Кроме того для получения консультаций с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 можете обращаться в Национальный центр развития качества образования по адресу Тбилиси, улица М. Алексидзе №1)», – говорится в заявлении.






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