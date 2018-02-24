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Судья обвиняет в своей травле председателя Батумского городского суда
24.02.2018 14:38
Судья Батумского городского суда Ираклий Шавадзе утверждает, что подвергается гонению и травле со стороны председателя Батумского городского суда Давида Мамисеишвили.
По мнению Шавадзе, из-за этого ему было отказано в назначении судьей на бессрочный срок.
Причиной травли Шавадзе называет принятие им решений, не согласованных с председателем суда.
«Председатель Батумского городского суда умышленно мешал мне в отправлении правосудия. Создавал проблемы, наладил связи в прокуратуре, они согласованно стали атаковать меня и поставили вопрос о начале дисциплинарного преследования в Высшем Совете Юстиции. Я могу предоставить доказательства соответствующим ведомствам, что за всем этим стоит он (председатель Батумского городского суда)», — заявляет Ираклий Шавадзе.
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