Судья обвиняет в своей травле председателя Батумского городского суда

24.02.2018 14:38 Судья Батумского городского суда Ираклий Шавадзе утверждает, что подвергается гонению и травле со стороны председателя Батумского городского суда Давида Мамисеишвили.



По мнению Шавадзе, из-за этого ему было отказано в назначении судьей на бессрочный срок.



Причиной травли Шавадзе называет принятие им решений, не согласованных с председателем суда.



«Председатель Батумского городского суда умышленно мешал мне в отправлении правосудия. Создавал проблемы, наладил связи в прокуратуре, они согласованно стали атаковать меня и поставили вопрос о начале дисциплинарного преследования в Высшем Совете Юстиции. Я могу предоставить доказательства соответствующим ведомствам, что за всем этим стоит он (председатель Батумского городского суда)», — заявляет Ираклий Шавадзе.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

