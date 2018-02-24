Чехия вслед за США объявила бойкот российскому этапу Кубка мира по биатлону

24.02.2018 15:59 Союз биатлонистов Чехии вслед за США решил бойкотировать заключительный этап Кубка мира по биатлону, который пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта. Об этом сообщает чешское издание iDnes.



Как заявил глава Союза Иржи Хамза, Чехия тем самым выражает протест против систематического употребления допинга российскими спортсменами в последние годы.



«Вот почему мы не будем участвовать в финальном этапе. Если бы мы это сделали, мы бы отказались от нашей позиции. Мы же хотим сохранить свое собственное лицо», — заяви Хамза.



При этом он признал, что пропуск этапа в Тюмени может повлиять на квоту для чешских спортсменов на следующий чемпионат мира.



По его словам, такую же позицию по участию в соревнованиях в Тюмени помимо Чехии и США также занимает Канада.



Во Франции также критиковали проведение соревнований в Тюмени, однако лидер французской сборной по биатлону Мартен Фуркад решил отправиться на соревнования.



«Я спрашивал Фуркада, и он ответил, что должен поехать в Россию, потому что борется за победу в общем зачете, и этот этап важен для него. Это его право принять такое решение», — заявил Хамза.



На Олимпийские игры в Пхенчхане, которые завершатся 25 февраля, не были допущены семь российских биатлонистов: Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Алексей Волков, Максим Цветков, Екатерина Юрлова-Перхт, Дарья Виролайнен и Ирина Услугина.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

