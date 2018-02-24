В Грузии просят HBO экранизировать поэму «Витязь в тигровой шкуре»

24.02.2018 21:29 В Грузии инициировали сбор подписей под петицией с просьбой об экранизации легендарной грузинской поэмы «Витязь в тигровой шкуре».



Петиция появилась на сайте Care2. Снять сериал по литературному шедевру Шота Руставели просят американскую телевизионную сеть HBO.



Как отмечают интернет-пользователи, «помимо того, что «Витязь в тигровой шкуре» считается самым грандиозным трудом в грузинской литературе, это произведение также может быть рассмотрено, как один из важнейших образцов мировой поэзии».



«Раньше идея экранизации поэмы казалась пугающей, поскольку существовал большой риск того, что будет потерян смысл, после просмотра телесериала «Игры престолов», эта задумка стала похожа на реальность. Именно поэтому, мы были бы весьма признательны, если бы HBO рассмотрел эту идею», — говорится в тексте петиции.



Текст петиции поддержали уже более 300 человек.

Поэма «Витязь в тигровой шкуре», которая датируется XII веком, является памятником грузинской культуры. Впервые эту поэму напечатали в Тбилиси в 1712 году. С тех пор ее перевели более чем на 50 языков мира.



До сих пор единственной попыткой экранизировать поэму, а точнее, один из ее эпизодов, стал фильм «Каджети» (1955 год) режиссера Котэ Микаберидзе.



"Новости-Грузия"











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

