Судно, плавающее под российским флагом, загрязнило море у причала в Поти хозяйственно-фекальными массами

25.02.2018 15:40 Сотрудники департамента природоохранного надзора Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии вместе с представителями пограничной полиции выявили факт загрязнения судном территориальных вод Грузии.



По информации Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства, судно, плавающее под российским флагом, загрязнило море у причала порта Поти хозяйственно-фекальными массами.



Потийский городской суд возложил на капитана судна штрафную санкцию в размере 65 000 лари, к этому добавилась сумма за ущерб, нанесенный окружающей среде в размере 1276 лари.



Судно покинет территориальные воды Грузии после выплаты штрафа и ущерба, нанесенного окружающей среде.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

