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Судно, плавающее под российским флагом, загрязнило море у причала в Поти хозяйственно-фекальными массами


25.02.2018   15:40
Сотрудники департамента природоохранного надзора Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии вместе с представителями пограничной полиции выявили факт загрязнения судном территориальных вод Грузии.

По информации Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства, судно, плавающее под российским флагом, загрязнило море у причала порта Поти хозяйственно-фекальными массами.

Потийский городской суд возложил на капитана судна штрафную санкцию в размере 65 000 лари, к этому добавилась сумма за ущерб, нанесенный окружающей среде в размере 1276 лари.

Судно покинет территориальные воды Грузии после выплаты штрафа и ущерба, нанесенного окружающей среде.







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