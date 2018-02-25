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В Рустави обокрали магазин бытовой техники


25.02.2018   15:58
Неизвестные обокрали магазин бытовой техники и электроники в городе Рустави, сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии.

По предварительной информации, злоумышленник действовал в одиночку. Поздно ночью он проник внутрь руставского филиала сети «Мегатехника» на улице Шартава.

Оттуда злоумышленник вынес товары общей стоимостью примерно в четыре тысячи лари (более 1,6 тысячи долларов).

По данным МВД, в связи с произошедшим возбуждено дело по 177-й статье УК Грузии «кража». Статья предусматривает наказание в виде штрафа или ограничения свободы на срок от одного года до трех лет либо в виде лишения свободы на тот же срок.






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