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В Рустави обокрали магазин бытовой техники
25.02.2018 15:58
Неизвестные обокрали магазин бытовой техники и электроники в городе Рустави, сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии.
По предварительной информации, злоумышленник действовал в одиночку. Поздно ночью он проник внутрь руставского филиала сети «Мегатехника» на улице Шартава.
Оттуда злоумышленник вынес товары общей стоимостью примерно в четыре тысячи лари (более 1,6 тысячи долларов).
По данным МВД, в связи с произошедшим возбуждено дело по 177-й статье УК Грузии «кража». Статья предусматривает наказание в виде штрафа или ограничения свободы на срок от одного года до трех лет либо в виде лишения свободы на тот же срок.
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