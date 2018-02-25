Президент Грузии наградил сумоиста Левана Горгадзе Орденом Чести

25.02.2018 16:40 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили наградил грузинского сумоиста Левана Горгадзе Орденом Чести. Об этом сообщили в администрации президента Грузии.



Государственную награду Точиношину за продвижение и популяризацию Грузии на мировой арене от имени президента передал посол Грузии в Японии Леван Цинцадзе.



Точиношин - первый грузин, выигравший Кубок императора.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

