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Президент Грузии наградил сумоиста Левана Горгадзе Орденом Чести
25.02.2018 16:40
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили наградил грузинского сумоиста Левана Горгадзе Орденом Чести. Об этом сообщили в администрации президента Грузии.
Государственную награду Точиношину за продвижение и популяризацию Грузии на мировой арене от имени президента передал посол Грузии в Японии Леван Цинцадзе.
Точиношин - первый грузин, выигравший Кубок императора.
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