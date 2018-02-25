В музее советской оккупации состоялся показ фильма «Hostis Publicus и гипсовый Иуда»

25.02.2018 17:38 В связи с Днем советской оккупации, в выставочном зале Национального музея советской оккупации Грузии состоялся показ фильма «Hostis Publicus и гипсовый Иуда».



Фильм рассказывает об истории одной семьи советского периода на фоне т.н. красного террора. Сюжет картины выстроен по письмам высланного школьного учителя, филолога Учи Салуквадзе и уникальным архивным материалам общества «Мемориал».



Автор фильма – Марина Салуквадзе, которая вместе с отцом в течение многих лет работала над картиной. Музыкальное оформление принадлежит Зазе Марджанишвили, а текст читают Андрия Гвелесиани, Сандро Гогричинани и Марина Салуквадзе.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

