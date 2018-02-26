Минздрав Грузии ужесточит контроль над медикаментами

26.02.2018 11:42 Минздрав Грузии вводит новые стандарты контроля качества медикаментов, сообщается на сайте здравоохранительного ведомства.



Уточняется, что речь идет как об импортных средствах, так и о лекарствах, произведенных в стране.



В частности, Минздрав намерен внедрить стандарт GMP (хорошая производственная практика) и стандарт GDP (практика хорошей дистрибуции).



"Внедрение GMP/GDP стандартов важнейший для страны вопрос, поскольку данный стандарт обеспечивает высоким качеством фармацевтические продукты, существующие в обороте страны и повышением экспорта медикаментов, произведенных в Грузии", - отмечается в сообщении.



В Минздраве подчеркнули, что стратегия внедрения GMP/GDP стандартов была разработана в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

