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Минздрав Грузии ужесточит контроль над медикаментами
26.02.2018 11:42
Минздрав Грузии вводит новые стандарты контроля качества медикаментов, сообщается на сайте здравоохранительного ведомства.
Уточняется, что речь идет как об импортных средствах, так и о лекарствах, произведенных в стране.
В частности, Минздрав намерен внедрить стандарт GMP (хорошая производственная практика) и стандарт GDP (практика хорошей дистрибуции).
"Внедрение GMP/GDP стандартов важнейший для страны вопрос, поскольку данный стандарт обеспечивает высоким качеством фармацевтические продукты, существующие в обороте страны и повышением экспорта медикаментов, произведенных в Грузии", - отмечается в сообщении.
В Минздраве подчеркнули, что стратегия внедрения GMP/GDP стандартов была разработана в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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