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Каладзе: Мы не придираемся ни к кому, у всех есть возможность иметь бизнес в нашей стране, однако грузинский язык нужно уважать
26.02.2018 12:23
Мы будем уделять большое внимание использованию грузинского языка на фасадах в столице, — об этом журналистам заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, который находился на улице Ахвледиани.
Каладзе отметил, что уже дал соответствующее поручение службе надзора.
«Неиспользование грузинского языка на фасадных надписях является серьезной проблемой, с которой мы сегодня сталкиваемся в столице. Об этом я говорил и до выборов. Повторю и сейчас – мы будем уделять большое внимание, будем очень строгими. Сегодня я поручил службе надзора начать указания, предоставить разумный срок владельцу здания, чтобы надписи появились на грузинском. Мы не придираемся ни к кому, у всех есть возможность иметь бизнес в нашей стране, однако грузинский язык нужно уважать», — отметил Каладзе.
По его словам, все определено законом, и в случае необходимости появятся дополнительные регуляции.
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