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Угулава: Для борьбы с мраморным клопом необходимо объявить чрезвычайное положение


26.02.2018   13:17
Для борьбы с мраморным клопом необходимо объявить чрезвычайное положение, — об этом заявил лидер «Европейской Грузии» Гиги Угулава, который раскритиковал министра сельского хозяйства, заявившего, что тема мраморного клопа сегодня политизирована.

«Нужно объявить тотальную борьбу, чрезвычайное положение, как это было в случае Боржоми», — отметил Угулава.

По его словам, в прошлом году мраморный клоп нанес большой ущерб гражданам и экономике Грузии.

«Самегрело и Имерети могут оказаться на грани голода. Нужна масштабная мобилизация, в том числе и объявление чрезвычайного положения и мобилизация дополнительных ресурсов», — отметил Угулава.






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