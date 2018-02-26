Угулава: Для борьбы с мраморным клопом необходимо объявить чрезвычайное положение

26.02.2018 13:17 Для борьбы с мраморным клопом необходимо объявить чрезвычайное положение, — об этом заявил лидер «Европейской Грузии» Гиги Угулава, который раскритиковал министра сельского хозяйства, заявившего, что тема мраморного клопа сегодня политизирована.



«Нужно объявить тотальную борьбу, чрезвычайное положение, как это было в случае Боржоми», — отметил Угулава.



По его словам, в прошлом году мраморный клоп нанес большой ущерб гражданам и экономике Грузии.



«Самегрело и Имерети могут оказаться на грани голода. Нужна масштабная мобилизация, в том числе и объявление чрезвычайного положения и мобилизация дополнительных ресурсов», — отметил Угулава.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

