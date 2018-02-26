|
Угулава: Для борьбы с мраморным клопом необходимо объявить чрезвычайное положение
26.02.2018 13:17
Для борьбы с мраморным клопом необходимо объявить чрезвычайное положение, — об этом заявил лидер «Европейской Грузии» Гиги Угулава, который раскритиковал министра сельского хозяйства, заявившего, что тема мраморного клопа сегодня политизирована.
«Нужно объявить тотальную борьбу, чрезвычайное положение, как это было в случае Боржоми», — отметил Угулава.
По его словам, в прошлом году мраморный клоп нанес большой ущерб гражданам и экономике Грузии.
«Самегрело и Имерети могут оказаться на грани голода. Нужна масштабная мобилизация, в том числе и объявление чрезвычайного положения и мобилизация дополнительных ресурсов», — отметил Угулава.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна