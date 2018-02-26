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Каладзе: Неопределенной деятельности пришел конец
26.02.2018 14:16
Неопределенной деятельности пришел конец, — об этом мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил журналистам комментируя приостановку разрешения на строительство компании «Свети».
По его словам, компания должна все привести в порядок.
«Что касается компании «Свети», у нее были серьезные нарушения. Могу сказать прямо, что они незаконно осуществляли строительство. Мы никому не дадим возможность вести незаконное строительство в столице. Неопределенной деятельности пришел конец. Пусть приводят все в порядок», — заявил мэр Тбилиси.
По его словам, с точки зрения пожарной безопасности, в соответствующие постановления вошли значительные изменения.
«Это все делается для каждого из нас, безопасности тех людей, которые купят новое жилье. Максимально нужно учитывать пожарную безопасность», — заявил Каладзе.
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