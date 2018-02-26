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НПО об эффективных шагах для сокращения числа соискателей убежища в ЕС
26.02.2018 19:01
Представители неправительственного сектора отзываются на рост числа ищущих убежище из Грузии. В НПО считают, что процесс, который сейчас проходит Грузия, не новость, и эти проблемы уже преодолели Албания и Сербия.
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