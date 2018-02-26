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Водителей такси будут штрафовать за деятельность без разрешения


26.02.2018   19:58
В случае деятельности без разрешения, водитель такси будет оштрафован. Финансовые санкции предусматривают поправки в «Кодекс об административном правонарушении», которые были представлены на сегодняшнем заседании бюро.

Согласно новым поправкам, в случае нарушение таксистом условий о разрешении на перевоз пассажиров в столице (категория M1), водителю придется заплатить штраф в размере 200 лари.

«После истечение определенного срока, за административное нарушение лицу придется заплатить взыскание в двойном размере штрафа. В случае, если водитель не оплатит взыскание и штраф, в отношении водителя или владельца автотранспорта будет приняты меры, установленные законом», — говорится в законопроекте.

Авторами поправок являются члены парламентского большинства Каха Кучава и Нино Цилосани.







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