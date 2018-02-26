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За ругань и мат в общественных местах будут штрафовать на сумму от 500 до 1000 лари
26.02.2018 22:27
Сумма штрафа за мелкое хулиганство в Грузии увеличивается. Поправки входят в «Кодекс административных правонарушений». Автор – министерство внутренних дел.
Согласно изменениям, штраф за мелкое хулиганство составит от 500 до 1000 лари вместо 100 лари. Такую сумму нарушителю предстоит заплатить за ругань, мат, приставание к гражданину в оскорбительной форме. В случае, если правоохранители посчитают, что в конкретном случае такого наказания недостаточно, ему грозит административный арест сроком до 15 дней.
Вместе с тем, в случае совершения подобного правонарушения, лицо лишается права ношения оружия сроком на три года.
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