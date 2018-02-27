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Грузия получит от УЕФА 14,1 миллион евро
27.02.2018 12:02
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выделит на развитие футбола в Европе рекордные гранты. Такое решение было принято на заседании исполнительного комитета и 42-ом конгрессе УЕФА, которые состоялись в Братиславе.
В 2020-2024 годах УЕФА выделит 55 национальным ассоциациям футбола 775,5 миллиона евро солидарной помощи в рамках проекта развития HatTrick V.
Таким образом, каждая из национальных ассоциаций Европы, в том числе и Грузия, сможет получить в 2020-2024 годах до 14,1 миллиона евро. Эта сумма на 30% превосходит охватывающий 2016-2020 годы проект с бюджетом 600 млн евро.
Выделенные средства являются грантом, который в течение четырех лет будет использоваться по конкретным направлениям – для улучшения спортивной и административной футбольной инфраструктуры.
С 2004 года, то есть с момента задействования программы HatTrick, в европейском футболе с этой целью была осуществлена инвестиция в размере 1,8 миллиардов евро.
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