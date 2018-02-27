Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Финансирование Check In Georgia в 2016 году составило 28 млн лари, доход - 3 млн лари


27.02.2018   14:53
Правительство Грузии в 2016 году профинансировало проект Check In Georgia на 28 миллионов лари, а доход составил 3 миллиона лари

В 2016 году правительство Грузии профинансировало проект Check In Georgia на 28 миллионов лари, а доход составил 3 миллиона лари- сказано в отчете Государственного аудита.

Согласно документу, подавляющая часть расходов проекта приходится на "Инвестиционный фонд развития культуры", которому с данной целью выделили 22 854 080 лари из резервного фонда правительства.

Фонд спланировал и провел концерты Эроса Рамазотти, Робби Уильямса, и " Maroon 5". Были проданы билеты на мероприятие. Присутствие на остальных мероприятиях проекта было бесплатное. Служба аудита отметила, что по пояснению полномочного лица, места проведения концертов, количество и цены билетов были согласованы с Министерством культуры и охраны памятников.

Контракт на продажу билетов был оформлен с ООО "Онлайн тикет" (TKT.GE).

"Инвестиционный фонд" не осуществлял репорт и документирование детальной информации о проданных билетах с базы данных TKT.GE по проведенным концертам (каналы и операторы продажи (онлайн, касса), о платежах по периодам, о потребителях, заказах). Доходы признавались соответственно актам приема-сдачи, оформленным на основании генерированных из программы статистических отчетов.

Соответственно этим статистическим отчетам, количество непроданных билетов составило
3 761 единицы, по стоимости -141 840 лари.

Доход, поступивший из реализации билетов в рамках трех концертов, проведенных "Инвестиционным фондом развития культуры" в 2016 году, составил в целом 3 044 030 лари.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Леван Каландадзе назначен заместителем бизнес-омбудсмена Грузии Ираклия Леквинадзе
Дегустация грузинского вина прошла в Польше
Министерство экономики Грузии переезжает из арендованного здания
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
На встрече в Гали делегация Тбилиси потребовала освободить Малхаза Цурцумия
СГБ: В 2017 году на абхазской линии оккупации были задержаны 1000 человек
Жительница Уфы продавала липовые путёвки в Абхазию
Китайская компания планирует восстановить Ткварчельскую «Шахту ГЭС»
В мандаринах из Абхазии нашли мраморного клопа
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Армении: экономический рост в 2017 году составит 7,4-7,7%
Премьер Монтенегро назвал приоритетным газопровод IAP, который будет связан с «Южным газовым коридором»
ЦИК Азербайджана зарегистрировал кандидатуру Ильхама Алиева на президентских выборах
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна