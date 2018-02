Финансирование Check In Georgia в 2016 году составило 28 млн лари, доход - 3 млн лари

В 2016 году правительство Грузии профинансировало проект Check In Georgia на 28 миллионов лари, а доход составил 3 миллиона лари- сказано в отчете Государственного аудита.



Согласно документу, подавляющая часть расходов проекта приходится на "Инвестиционный фонд развития культуры", которому с данной целью выделили 22 854 080 лари из резервного фонда правительства.



Фонд спланировал и провел концерты Эроса Рамазотти, Робби Уильямса, и " Maroon 5". Были проданы билеты на мероприятие. Присутствие на остальных мероприятиях проекта было бесплатное. Служба аудита отметила, что по пояснению полномочного лица, места проведения концертов, количество и цены билетов были согласованы с Министерством культуры и охраны памятников.



Контракт на продажу билетов был оформлен с ООО "Онлайн тикет" (TKT.GE).



"Инвестиционный фонд" не осуществлял репорт и документирование детальной информации о проданных билетах с базы данных TKT.GE по проведенным концертам (каналы и операторы продажи (онлайн, касса), о платежах по периодам, о потребителях, заказах). Доходы признавались соответственно актам приема-сдачи, оформленным на основании генерированных из программы статистических отчетов.



Соответственно этим статистическим отчетам, количество непроданных билетов составило

3 761 единицы, по стоимости -141 840 лари.



Доход, поступивший из реализации билетов в рамках трех концертов, проведенных "Инвестиционным фондом развития культуры" в 2016 году, составил в целом 3 044 030 лари.















