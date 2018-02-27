Грузинский клирик храма Георгия Победоносца в Москве ожидает получения российской визы

27.02.2018 15:33 Протоиерей Кахабер Гоготишвили, назначенный на место клирика в московском храме Святого Великомученика Георгия Победоносца, пока не может отправиться из Тбилиси в Москву из-за отсутствия соответствующего согласия из России и рабочей визы.



Согласно договоренности между Русской Православной и Грузинской Православной Церквами, в этом храме, принадлежащем Московскому патриархату, служит также клирик Грузинской Православной Церкви. Служба ведется на русском и грузинском языках.



Храм, расположенный на Большой Грузинской улице, основан храм грузинским царевичем, генералом-аншефом русской службы Георгием Батонишвили в 1750 году. В настоящее время является духовным центром грузинской диаспоры в Москве.



По благословению Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии Второго Кахабер Гоготишвили должен занять место протоиерея Мириана Шенгелия, который ранее служил в храме Георгия Победоносца.



«Пока не знаю, когда смогу отправиться в Москву. Жду официального письма из Москвы. Когда получу его, тогда смогу отправиться», — заявил протоиерей Гоготишвили в беседе с корр. «Новости-Грузия».



В Патриархии Грузии протоиерей Гоготишвили занимает должность заместителя председателя отделения иностранных дел.



Что касается бывшего грузинского клирика в храме Георгия Победоносца, то как заявили корр. «Новости-Грузия» в патриархии, протоиерей Мириан Шенгелия уже вернулся из Москвы, однако пока неизвестно, в каком храме он продолжит свою деятельность.





"Новости-Грузия"











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