Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузинский клирик храма Георгия Победоносца в Москве ожидает получения российской визы


27.02.2018   15:33
Протоиерей Кахабер Гоготишвили, назначенный на место клирика в московском храме Святого Великомученика Георгия Победоносца, пока не может отправиться из Тбилиси в Москву из-за отсутствия соответствующего согласия из России и рабочей визы.

Согласно договоренности между Русской Православной и Грузинской Православной Церквами, в этом храме, принадлежащем Московскому патриархату, служит также клирик Грузинской Православной Церкви. Служба ведется на русском и грузинском языках.

Храм, расположенный на Большой Грузинской улице, основан храм грузинским царевичем, генералом-аншефом русской службы Георгием Батонишвили в 1750 году. В настоящее время является духовным центром грузинской диаспоры в Москве.

По благословению Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии Второго Кахабер Гоготишвили должен занять место протоиерея Мириана Шенгелия, который ранее служил в храме Георгия Победоносца.

«Пока не знаю, когда смогу отправиться в Москву. Жду официального письма из Москвы. Когда получу его, тогда смогу отправиться», — заявил протоиерей Гоготишвили в беседе с корр. «Новости-Грузия».

В Патриархии Грузии протоиерей Гоготишвили занимает должность заместителя председателя отделения иностранных дел.

Что касается бывшего грузинского клирика в храме Георгия Победоносца, то как заявили корр. «Новости-Грузия» в патриархии, протоиерей Мириан Шенгелия уже вернулся из Москвы, однако пока неизвестно, в каком храме он продолжит свою деятельность.


"Новости-Грузия"





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Леван Каландадзе назначен заместителем бизнес-омбудсмена Грузии Ираклия Леквинадзе
Дегустация грузинского вина прошла в Польше
Министерство экономики Грузии переезжает из арендованного здания
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
На встрече в Гали делегация Тбилиси потребовала освободить Малхаза Цурцумия
СГБ: В 2017 году на абхазской линии оккупации были задержаны 1000 человек
Жительница Уфы продавала липовые путёвки в Абхазию
Китайская компания планирует восстановить Ткварчельскую «Шахту ГЭС»
В мандаринах из Абхазии нашли мраморного клопа
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Армении: экономический рост в 2017 году составит 7,4-7,7%
Премьер Монтенегро назвал приоритетным газопровод IAP, который будет связан с «Южным газовым коридором»
ЦИК Азербайджана зарегистрировал кандидатуру Ильхама Алиева на президентских выборах
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна