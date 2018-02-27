Грузинский фильм «Деде» будут показывать пассажирам Air France

27.02.2018 16:11 Фильм «Деде» грузинского режиссера Мариам Хачвани будут показывать пассажирам французской авиакомпании Air France. Об этом Хачвани сообщила на своей странице в социальной сети фейсбук.



«Вскоре пассажиры Air France смогут увидеть «Деде» в любой точке мира. Это первый грузинский фильм, которым заинтересовалась французская авиакомпания», — сообщила Хачвани.



Air France — дочерняя авиакомпания Air France-KLM. До слияния с KLM была главной национальной авиакомпанией Франции.



Авторы «Деде» отмечают, что по итогам 2017 года услугами французской авиакомпании воспользовались 98,7 миллиона пассажиров. Они считают, что сотрудничество с Air France — это большой успех не только для команды, работавшей над фильмом, но и для всей Грузии.

«Мы познакомим их с нашей культурой, нашей страной, покажем им наш маленький рай. Это возможность и для экономического благополучия, и для развития туризма», — говорится в сообщении.



Кинолента «Деде» рассказывает о высокогорном регионе Сванетии, где девушка пытается победить традиции ради любви. Съемки ленты проходили в Сванетии, а также в Казбеги и Каспи. В фильме кроме профессиональных актеров снимались и местные жители, которые говорят на сванском языке.



В настоящее время «Деде» показывают во всех кинотеатрах Грузии. Увидеть картину могут и зрители за рубежом – фильм доступен на платном телевидении HBO Europe.

Примечательно, что фильм «Деде» в ноябре 2017 года стал призером на ХХХ юбилейных встречах кинематографистов в Каннах, получив Гран-при жюри.



На 52-м Международном кинофестивале в Карловых Варах картина Хачвани участвовала в конкурсной программе East of the West и стала обладателем Специального приза жюри. Это была мировая премьера киноленты.



В октябре 2017 года фильм получил сразу две награды: на польском XV Международном кинофестивале Tofifest Film Festival получил приз «Серебряный ангел» за лучшую режиссуру, во Франции же был удостоен Приза зрительской симпатии на Международном кинофестивале Cinemed в Монпелье.



Кроме того, осенью прошлого года картина «Деде» вернулась победительницей с престижной международной кинопремии Asia Pacific Screen Awards (APSA), которую называют «Азиатским Оскаром». Лента Мариам Хачвани получила приз в номинации «Культурное многообразие», который вручается под патронажем ЮНЕСКО, а также денежную премию для работы над следующим киносценарием.





"Новости-Грузия"











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