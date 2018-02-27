Комитет против пыток приступил к обсуждению жалобы Чабука

27.02.2018 16:47 Мустафа Эмре Чабук, экстрадицию которого требует Турция по обвинению связей с терроризмом, 15 февраля обратиться к Комитету ООН против пыток с жалобой и заявил, что если он будет экстрадирован из Грузии в Турцию, он может подвергнуться пыткам. Об этом сообщает Министерство юстиции Грузии.



По информации Министерства юстиции, в жалобе Чабук отмечает, что в случае его экстрадиции в Турцию, в его отношении могут быть нарушены гарантии, предусмотренные в статье 3 Конвенции против пыток, в соответствии с которыми, ни одно государство не должно выселять, возвращать или передавать какого-либо лицо другому государству, если существуют серьезные основания для подозрений, что ему могут угрожать пытки.



По заявлению Министерства юстиции, Комитет против пыток в своем письме от 19 февраля 2018 года «попросил Грузию, воздержаться от экстрадиции заявителя из Грузии в Турцию до тех пор, пока это дело рассматривается в Комитете ООН». По данным министерства, письмо комитета уже направлено в Главную прокуратуру и Высший совет юстиции Грузии.



Комитет против пыток является органом Организации Объединенных Наций, который был создан для надзора за выполнением государствами-участниками Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года. Комитет, который состоит из 10 независимых экспертов, собирается два раза в год и рассматривает доклады государств-членов ООН о борьбе с пытками.



Комитет также правомочен рассматривать индивидуальные и межгосударственные жалобы, а также, по собственной инициативе расследовать факты пыток и бесчеловечного обращения. При обсуждении индивидуальных жалоб, как жалоба Чабука, Комитет имеет право обратиться к государству, подписавшему Конвенцию, чтобы до окончания рассмотрения оно не предпринимало никаких мер, которые причинили бы непоправимый ущерб заявителю.



Мустафа Эмре Чабук, который в течение 15 лет был управляющим Колледжа им Демиреля, был задержан по просьбе Турции в мае прошлого года и приговорен к предэкстрадиционному заключению. Турция обвиняет его в том, что он связан с организацией FETÖ, ассоциирующейся с именем Фетхуллаха Гюлена, которую власти Турции считают террористической организацией. Чабук отвергает эти обвинения.



Мустафа Эмре Чабук был освобожден из заключения под залог 19 февраля, но в Тбилисском городском суде продолжается процесс, на котором обсуждения допустимость экстрадиции Чабука в Турцию.



В том случае, если суд посчитает выдачу Чабука Турции допустимой, министр юстиции примет окончательное решение и издаст приказ об удовлетворении или отказе в удовлетворении требования об экстрадиции.



Во время нахождения в предэкстрадиционном заключении Мустафа Эмре Чабук просил предоставить ему статус беженца в Грузии, но суд не удовлетворил его просьбу.



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