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В Хашури откроется парк отдыха при поддержке посольства Литвы
27.02.2018 17:14
В ближайшем будущем в небольшом городе Хашури, расположенном в 130 километрах от Тбилиси, может появится парк для отдыха и развлечения.
Обустройство новой рекреационной зоны на территории бывшего кирпичного завода планируется по инициативе посольства Литвы в Грузии и при поддержке мэрии района Хашури.
Детали осуществления проекта рассмотрели на встрече мэр района Хашури Георгий Гураспашвили и посол Литвы в Грузии Гедрюс Пуоджюнас.
В мэрии обещают, что в новом парке будут обустроены велосипедные тропинки, аттракционы, размещены скульптурные работы, созданные студентами Академии художеств.
В Хашурском районе находится лечебный курорт и поселок Сурами, который известен своим целебным климатом. Визитная карточка района – древняя Сурамская крепость.
"Новости-Грузия"
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