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В Баку состоялась презентация книги бывшей первой леди Грузии Сандры Рулофс


27.02.2018   18:22
Состоялась презентация переведенной на азербайджанский язык книги супруги экс-президента Грузии Михеила Саакашвили - Сандры Элизабет Рулофс «История одного идеалиста».

Как сообщает АПА, на мероприятии автор объяснила причину задержки презентации, которая должна была состояться в декабре:

«Я вынуждена была отложить свой визит в декабре. Потому что в то время делались первые попытки арестовать моего супруга Михеила Саакашвили. Несколько дней спустя он был арестован в Украине. Он после освобождения из тюрьмы был депортирован в Нидерланды. Теперь я думаю, что его жизни в Голландии ничего не угрожает».

С. Рулофс в книге рассказала о своей жизни, о знакомстве с президентом Грузии в 2004-2013 годах Михеилом Саакашвили, о браке и семейной жизни. Она в художественном стиле дает обширную информацию о семье и работе, а также о времени, начиная с момента, когда они учились вместе и до прихода Саакашвили к власти.

С. Рулофс отметила, что Саакашвили намерен осуществлять свою деятельность в Украине: «Его политика была успешной в Грузии, поэтому он был приглашен в Украину. В ближайшем будущем мы будем свидетелями того, сможет ли он попасть в Украину».

На мероприятии также состоялась символическая церемония подписания книг.

Книга С. Рулофс «История одного идеалиста» переведена на 7 языков и опубликована в Нидерландах, Грузии, Украине, России, Турции, Англии и Польше. Книга переведена на азербайджанский язык отделом переводов Центра Национальной идеи.






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