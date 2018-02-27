Россию лишат права проводить любые международные соревнования

27.02.2018 20:13 В конце декабря на сайте Всемирного антидопингового агентства (WADA) был опубликован «Международный стандарт соответствия кодексу WADA для подписавших сторон» (International Standard for Code Compliance by Signatories — ISCCS), сообщает «Чемпионат».



Со стороны России документ подписало российское антидопинговое агентство (РУСАДА), которое сейчас находится под санкциями.



Однако принимать заявки на проведение международных спортивных мероприятий только от тех стран, правительства которых ратифицировали, приняли, одобрили Конвенцию ЮНЕСКО или присоединились к ней, а Национальные олимпийские комитеты и Национальные антидопинговые организации были признаны соответствующими кодексу.



Это говорит о том, что на турниры, с которыми уже подписаны контракты, запрет распространяться не будет, в том числе и на чемпионат мира по футболу — 2018, который не станут переносить из России. Новые правила вступают в силу с 1 апреля.



Ранее сообщалось, что WADA поддержало решение Международного олимпийского комитета (МОК) продлить отстранение России.















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