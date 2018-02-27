Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Россию лишат права проводить любые международные соревнования


27.02.2018   20:13
В конце декабря на сайте Всемирного антидопингового агентства (WADA) был опубликован «Международный стандарт соответствия кодексу WADA для подписавших сторон» (International Standard for Code Compliance by Signatories — ISCCS), сообщает «Чемпионат».

Со стороны России документ подписало российское антидопинговое агентство (РУСАДА), которое сейчас находится под санкциями.

Однако принимать заявки на проведение международных спортивных мероприятий только от тех стран, правительства которых ратифицировали, приняли, одобрили Конвенцию ЮНЕСКО или присоединились к ней, а Национальные олимпийские комитеты и Национальные антидопинговые организации были признаны соответствующими кодексу.

Это говорит о том, что на турниры, с которыми уже подписаны контракты, запрет распространяться не будет, в том числе и на чемпионат мира по футболу — 2018, который не станут переносить из России. Новые правила вступают в силу с 1 апреля.

Ранее сообщалось, что WADA поддержало решение Международного олимпийского комитета (МОК) продлить отстранение России.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Леван Каландадзе назначен заместителем бизнес-омбудсмена Грузии Ираклия Леквинадзе
Дегустация грузинского вина прошла в Польше
Министерство экономики Грузии переезжает из арендованного здания
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
На встрече в Гали делегация Тбилиси потребовала освободить Малхаза Цурцумия
СГБ: В 2017 году на абхазской линии оккупации были задержаны 1000 человек
Жительница Уфы продавала липовые путёвки в Абхазию
Китайская компания планирует восстановить Ткварчельскую «Шахту ГЭС»
В мандаринах из Абхазии нашли мраморного клопа
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Армении: экономический рост в 2017 году составит 7,4-7,7%
Премьер Монтенегро назвал приоритетным газопровод IAP, который будет связан с «Южным газовым коридором»
ЦИК Азербайджана зарегистрировал кандидатуру Ильхама Алиева на президентских выборах
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна