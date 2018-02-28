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По словам отца Арчила Татунашвили, акции на данном этапе не планируются
28.02.2018 11:03
По словам отца Арчила Татунашвили Георгия Татунашвили, проведение акций с требованием передачи тела его сына на данном этапе не планируются. Об этом Георгий Татунашвили заявил Первому каналу после встречи с министром внутренних дел в Цилкани. Георгий Гахария принес соболезнования семье погибшего.
По словам Георгия Татунашвили, центральный власти получили обещание от де-факто властей оккупированного Цхинвали, что им передадут тело, однако точная дата пока неизвестна.
«МВД и почти все ведомства работают. Есть обещания от осетин, что передадут тело моего сына. Точную дату не называют. В этом деле виден успех.
Вижу, как работают и дам им время. Если тело не передадут в ближайшем будущем, вопрос проведения акций вновь встанет на повестке дня», — заявил Георгий Татунашвили.
По информации Службы государственной информации, 22 февраля 2018 года представители оккупированного Цхинвали незаконно задержали граждан Грузии: Арчила Татунашвили, Левана Куташвили и Иосеба Павлиашвили. Согласно распространенной в СМИ информации, 22 февраля Арчил Татунашвили скончался в больнице оккупированного города Цхинвали.
Представители оккупированного Цхинвали заявляют, что передадут семье тело Татунашвили после того, как ему проведут экспертизу на территории Российской Федерации.
Вчера члены семьи и близкие Арчила Татунашвили провели акцию протеста у Мцхета. Они перекрыли центральную магистраль Западной Грузии с обеих сторон.
Близкие Татунашвили требовали немедленной доставки тела погибшего из оккупированного Цхинвали.
Позднее отец погибшего встретился с министром внутренних дел, после чего призвал участников акции разойтись. На встрече было согласовано, что они подождут доставки тела еще в течение двух дней, и прекратят акции.
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