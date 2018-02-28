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На «переходах зебрах» будет установлено ночное освещение


28.02.2018   11:04
По словам мэра Тбилиси Кахи Каладзе, на «переходах зебрах» установят ночное освещение.

Об этом он заявил на сегодняшнем заседании правительства столицы, отметив, что мэрия начала проводить транспортную политику, ориентированную на общественный транспорт и безопасность пешеходов.

«С точки зрения общественного транспорта вы знаете, что в этом году мы введем 100 единиц автобусов европейского типа. В будущем году новые автобусы полностью сменят старые. Кроме того, должны быть защищены права пешеходов», — отметил Каха Каладзе.

По его словам, в Тбилиси есть несколько мест, где перейти дорогу невозможно, так как нет никакой инфраструктуры.

«Мы выявили более 100 локаций, где нужно создать инфраструктуру, провести работы по черчению, а также установить светофоры. Хочу дать поручение главам районных администраций – провести идентификацию таких мест в районах и предоставить нам конкретные локации, чтобы мы осуществили соответствующие работы. Также будет обязательным установка на «переходах зебрах» ночного освещения, LED-освещения, как это делается в нормальных странах», — заявил Каха Каладзе.






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