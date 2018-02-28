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Канада предоставила убежище 38 гражданам Грузии в прошлом году


28.02.2018   12:14
Согласно информации иммиграционной службы Канады, 38 граждан Грузии получили убежище в этой стране.

В 2017 году в иммиграционную службу Канады обратились 157 граждан Грузии. Рассмотрение 90 обращений уже завершено. Из них удовлетворено 38 заявлений, отказано 43 лицам, 9 обращений были отозваны. По состоянию на 31 декабря 2017 года, в процессе рассмотрения оставались 206 дел.

Согласно информации канадской стороны, количество обращений граждан Грузии растет по сравнению с прошлыми годами. В 2014 году было подано 87 прошений, в 2015 – 91, в 2016-113.






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