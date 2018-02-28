Президент Грузии помиловал 116 заключенных

28.02.2018 12:32 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили помиловал 116 заключенных. Об этом сегодня заявил председатель государственной комиссии по помилованию Звиад Коридзе.



73 человека, из них четверо — женщины, покинут учреждения по исполнению наказаний сегодня же. Еще 43-м осужденным, среди которых двое женщин, снизили срок заключения.



По информации Звиада Коридзе, комиссия по помилованию работала с 19 по 26 февраля и рассмотрела дела 858 заключенных.















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