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Журналистка Екатерина Котрикадзе обвинила депутата Госдумы в домогательствах


28.02.2018   12:54
Заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе рассказала в прямом эфире о том, что в 2011 году член Госдумы РФ от ЛДПР Леонид Слуцкий пытался ее домогаться. Ранее о харрасменте со стороны Слуцкого в отношении нескольких журналисток, аккредитованных в Нижней палате российского парламента, сообщил телеканал “Дождь”. Но тогда женщины поделились пережитым на условиях анонимности.

Екатерина Котрикадзе стала первой, кто заявил об этом открыто. Она подчеркнула, что верит всем обвинениям против Слуцкого, поскольку сама “прошла через этот неприятный эпизод”. Журналист рассказала о cлучае семилетней давности, когда она работала на грузинский телеканал и приехала в Москву из Тбилиси. “Я позвонила господину Слуцкому с просьбой об интервью и он пригласил меня в свой офис без камеры, чтобы обсудить то, как будет проходить интервью”, – сказала Котрикадзе.

Когда она приехала в офис Слуцкого, депутат провел ее в свой кабинет, запер дверь и прислонил журналистку к стене. “Затем он стал меня трогать, пытался поцеловать… Я вырвалась и убежала”, – рассказала Котрикадзе, отметив, что все эти годы не говорила об инциденте, чтобы избежать неприятностей.

По словам Котрикадзе, с подобным поведением сталкиваются многие журналисты в различных органах российской власти: “Об этом никогда не говорят вслух, поскольку мы понимаем, что особого смысла в этом нет – ты только рискуешь навлечь на себя оскорбления и обвинения во вранье”.

"СОВА"





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