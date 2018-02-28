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Дипломы двух профучилищ Грузии признаны в 102 странах мира
28.02.2018 14:01
Профессиональные училища Грузии «Спектр» и «Ахали талга» прошли международную авторизацию, таким образом, дипломы этих колледжей признаны в 102 странах мира. Об этом сегодня сообщает министерство образования и науки Грузии.
Выпускники этих грузинских профучилищ при желании могут быть приняты на работу в странах ЕС, США, Китае и Японии.
Профколледжи оснащены современной технической базой, отвечающей международным стандартам.
Тбилисский общественный колледж «Спектр» был основан в 2007 году и в настоящее время предлагает студентам около 30 образовательных программ. Колледж «Ахали талга» был основан в 1963 году как среднее техническое училище. В настоящее время училище готовит кадры в сфере строительства и туризма и предлагает более 50 образовательных программ.
В 2018 году правительство выделило более 40 миллионов лари (около 12 миллионов долларов) на развитие профессионального образования.
"Новости-Грузия"
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