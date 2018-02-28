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Часть пострадавших в результате пожара переведена на новый рынок


28.02.2018   15:37
Часть пострадавших торговцев уже перевели на новый рынок, — об этом журналистам заявил адвокат торгового центра «Сердце города» Гига Кверенчхиладзе.

«С остальными проходят встречи и они поэтапно будут переведены на территорию рынка «Терги». Все получат рабочее место. Что касается входа в здание, на данном этапе мы зависим от представителей полиции и пожарной службы. Надеемся, что завтра или послезавтра нам удастся зайти и осмотреть все. Сегодня, скорее всего, этого не случится, так как там проходят определенные следственные действия», — отметил Кверенчхиладзе.

По его словам, после входа не территорию, для описи понадобиться определенно время.

«Сначала состоится осмотр, вход, вынос и т.д. Это зависит от решения пожарной и полицейской служб. Пока рано говорить о выносе. Там нужно смотреть, кто какой ущерб понес. Все нужно описать и на это понадобиться определенной время», — заявил адвокат торгового центра «Сердце города».

По информации Гиги Кверенчхиладзе, торговый центр был застрахован. Что касается торговцев, страховой полис был лишь у небольшой части.

По словам Гиги Кверенчхиладзе, следственные мероприятия и опрос пострадавших продолжается.






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