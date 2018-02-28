В 2017 году уголовное преследование за семейное насилие коснулось 1986 лиц

28.02.2018 16:49 На заседании парламентского комитета по правам человека и гражданской интеграции заместитель главного прокурора Георгий Габиташвили представит отчет по выполнению рекомендаций народного защитника Грузии - сообщает агентство "Интерпрессньюс".



По его словам, в 2017 году по фактам преступления в семье было возбуждено уголовное преследование по отношению 1986 граждан.



"В 2017 году прокуратура требовала заключения по отношению 83% совершивших семейное насилие, из них были удовлетворены 58%. Уменьшился показатель оформления процессуальных соглашений в отношении лиц, совершивших семейное преступление"- заявил Габиташвили.



Согласно статистике МВД, в 2017 году были зафиксированы 4176 случаев психологического насилия в семье, и 9 случаев насилия на сексуальной почве.



По той же статистике, в минувшем году были зафиксированы 4176 случаев психологического насилия в семье, 990 - физического насилия, 143 - экономического насилия, 97-принуждения, и 24 случая пренебрежения.



Согласно статистике МВД, наименьшим случаем семейного насилия является насилие, осуществленное на сексуальной почве. Из 9 случаев по 3 были зафиксированы в Тбилиси и Батуми, 2 в Кахетии, и один в Имерети.

















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