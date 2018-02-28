Пять несовершеннолетних пострадали и один погиб в результате упавшего с фасада здания стекла

28.02.2018 17:48 Министерство внутренних дел Грузии распространяет заявление в связи с фактом на улице Бараташвили, в результате которого пострадали ученики.



«На улице Бараташвили в городе Тбилиси с фасада одного из зданий упало стекло, в результате которых пострадали 6 несовершеннолетних пешеходов. Все шестеро являются учениками публичной школы №70. Здание, с фасада которого рухнуло стекло, принадлежит Государственной электросистеме.



Группы скорой медицинской помощи доставили пострадавших в разные лечебные учреждения Тбилиси. Состояние одного из них тяжелое. Следствие ведется по статье 124 УК Грузии, что подразумевает причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Ведутся следственные действия», — говорится в заявлении МВД.



Одному из пострадавших на улице Бараташвили подростков была проведена срочная хирургическая операция, но по имеющимся данным, спасти его не удалось.



По информации пресс-службы клиники, состояние еще двоих подростков стабильное.



Что касается трех подростков, доставленных в «Амтел Хоспитал», по словам представителей клиники, пациентов доставили недавно и пока они не могут комментировать их состояние.















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