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Пять несовершеннолетних пострадали и один погиб в результате упавшего с фасада здания стекла


28.02.2018   17:48
Министерство внутренних дел Грузии распространяет заявление в связи с фактом на улице Бараташвили, в результате которого пострадали ученики.

«На улице Бараташвили в городе Тбилиси с фасада одного из зданий упало стекло, в результате которых пострадали 6 несовершеннолетних пешеходов. Все шестеро являются учениками публичной школы №70. Здание, с фасада которого рухнуло стекло, принадлежит Государственной электросистеме.

Группы скорой медицинской помощи доставили пострадавших в разные лечебные учреждения Тбилиси. Состояние одного из них тяжелое. Следствие ведется по статье 124 УК Грузии, что подразумевает причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Ведутся следственные действия», — говорится в заявлении МВД.

Одному из пострадавших на улице Бараташвили подростков была проведена срочная хирургическая операция, но по имеющимся данным, спасти его не удалось.

По информации пресс-службы клиники, состояние еще двоих подростков стабильное.

Что касается трех подростков, доставленных в «Амтел Хоспитал», по словам представителей клиники, пациентов доставили недавно и пока они не могут комментировать их состояние.






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