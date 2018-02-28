Зоидзе: Состояние пяти пострадавших на улице Бараташвили подростков стабильное

28.02.2018 20:44 Остальным детям, пострадавшим на улице Бараташвили проводят все необходимые мероприятия, их состояние стабильное, — об этом журналистам заявил председатель парламентского комитета по здравоохранению Акакий Зоидзе.



«Состояние каждого ученика, как в клинике Ингороква, так и «Амтел Госпиталь» стабильное и их жизни не угрожает опасность», — отметил Зоидзе.



Председатель парламентского комитета по здравоохранению принес соболезнования семье погибшего подростка.



«Я приношу соболезнования семье, на которую сегодня обрушилась страшная трагедия. Несмотря на все принятые меры, ребенок скончался, так как у него были повреждения, несовместимые с жизнью. Очень жаль, когда случается такая трагедия, всем сердцем и душой соболезную семье», — заявил Зоидзе.















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