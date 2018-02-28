Гигаури: По словам врачей, пострадавших подростков выпишут завтра

28.02.2018 20:52 Заместитель министра образования и науки Лия Гигаури находилась в клинике Ингороква, где навестила подростков, пострадавших в результате несчастного случая на улице Бараташвили.



По словам Лии Гигаури, здоровью детей не угрожает опасность.



Она принесла соболезнования семье ученика, погибшего в результате происшествия.



«Мы потрясены этим трагическим случаем, приносим соболезнование семье, родителям, школе, одноклассникам. Навестили других пострадавших детей, говорили с врачами и родителями. Их здоровью не угрожает опасность, состояние стабильное, они контактны», — заявила Лия Гигаури.



По ее словам, как рассказывают дети, они запланировали экскурсию и вышли в город. Несчастный случаи произошел в то время, когда они сошли на муниципальной остановке на улице Бараташвили.



«Как сказали дети, они целенаправленно спланировали такую экскурсию и вышли в город. Когда сошли на остановке, после этого случился этот трагический случай. Состояние детей стабильное. Мы говорили и с ними, они рассказывают о случившемся. Они напуганы и потрясены. Им наложили маленькие швы, которые вызывают дискомфорт. Им больно, но они стабильны», — заявила Гигаури.



По словам замминистра образования и науки, врачи заявляют, что подростков выпишут из клиники предположительно завтра.















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