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Гигаури: По словам врачей, пострадавших подростков выпишут завтра


28.02.2018   20:52
Заместитель министра образования и науки Лия Гигаури находилась в клинике Ингороква, где навестила подростков, пострадавших в результате несчастного случая на улице Бараташвили.

По словам Лии Гигаури, здоровью детей не угрожает опасность.

Она принесла соболезнования семье ученика, погибшего в результате происшествия.

«Мы потрясены этим трагическим случаем, приносим соболезнование семье, родителям, школе, одноклассникам. Навестили других пострадавших детей, говорили с врачами и родителями. Их здоровью не угрожает опасность, состояние стабильное, они контактны», — заявила Лия Гигаури.

По ее словам, как рассказывают дети, они запланировали экскурсию и вышли в город. Несчастный случаи произошел в то время, когда они сошли на муниципальной остановке на улице Бараташвили.

«Как сказали дети, они целенаправленно спланировали такую экскурсию и вышли в город. Когда сошли на остановке, после этого случился этот трагический случай. Состояние детей стабильное. Мы говорили и с ними, они рассказывают о случившемся. Они напуганы и потрясены. Им наложили маленькие швы, которые вызывают дискомфорт. Им больно, но они стабильны», — заявила Гигаури.

По словам замминистра образования и науки, врачи заявляют, что подростков выпишут из клиники предположительно завтра.






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