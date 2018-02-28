|
Гигаури: По словам врачей, пострадавших подростков выпишут завтра
28.02.2018 20:52
Заместитель министра образования и науки Лия Гигаури находилась в клинике Ингороква, где навестила подростков, пострадавших в результате несчастного случая на улице Бараташвили.
По словам Лии Гигаури, здоровью детей не угрожает опасность.
Она принесла соболезнования семье ученика, погибшего в результате происшествия.
«Мы потрясены этим трагическим случаем, приносим соболезнование семье, родителям, школе, одноклассникам. Навестили других пострадавших детей, говорили с врачами и родителями. Их здоровью не угрожает опасность, состояние стабильное, они контактны», — заявила Лия Гигаури.
По ее словам, как рассказывают дети, они запланировали экскурсию и вышли в город. Несчастный случаи произошел в то время, когда они сошли на муниципальной остановке на улице Бараташвили.
«Как сказали дети, они целенаправленно спланировали такую экскурсию и вышли в город. Когда сошли на остановке, после этого случился этот трагический случай. Состояние детей стабильное. Мы говорили и с ними, они рассказывают о случившемся. Они напуганы и потрясены. Им наложили маленькие швы, которые вызывают дискомфорт. Им больно, но они стабильны», — заявила Гигаури.
По словам замминистра образования и науки, врачи заявляют, что подростков выпишут из клиники предположительно завтра.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна