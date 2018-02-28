В 2017 году 157 граждан Грузии попросили убежища в Канаде

28.02.2018 22:29 По данным 2017 года, 157 граждан Грузии попросили убежища в Канаде. Обсуждение по 90 делам закончилось. Удовлетворено 38 заявлений, 43 гражданам было отказано, а в девяти случаях дело прекращено, или заявление отозвано. По состоянию на 31 декабря 2017 года рассмотрение 206 дел не завершено. Информацию распространил "Первый канал" со ссылкой на Службу статистики Канады.



Согласно статистике, по сравнению с предыдущими годами число просителей убежища увеличилось. В 2014 году заявление было подано 87 гражданами, 32 получили положительный ответ. В 2015 году в соответствующую службу поступило 91 новое заявление, и фиксируются 15 положительных решений. В 2016 году убежища просили 113 граждан, 31 получили положительный ответ.



Данные о поездке граждан Грузии в Канаду растущие - в 2014 году 280 граждан Грузии посетили Канаду, в 2015 году – 361, в 2016 году – 503, а в 2017 году- 566.



















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

