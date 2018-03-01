Мустафу Эмре Чабука включили в государственную программу защиты

01.03.2018 11:08 Менеджера колледжа Демиреля Мустафу Эмре Чабука включили в государственную программу защиты. По словам адвоката Иосифа Бараташвили, Чабук живет с семьей, но информация засекречена.



"Мустафа Эмре Чабук включен в государственную программу защиты, и в нее так же включены члены его семьи. Его заявление было удовлетворено, и его уже защищает государственная охрана. Исходя из того, что это засекреченная информация, больше деталей не даем"- говорит Бараташвили.



Мустафа Эмре Чабук 23 февраля обратился в прокуратуру с просьбой об его включении в государственную программу защиты. По словам Чабука, существовала угроза, о которой он "громко и подробно" не мог говорить.



19 февраля Городской суд освободил Мустафу Эмре Чабука из доэкстрадиционного заключения под залог в 1000 лари. Менеджера колледжа Демиреля задержали 24 мая 2017 года по обвинению в сотрудничестве с террористической организацией. Турция требует его экстрадиции, а обвиняемый - статуса беженца в Грузии.



















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