Скончался известный грузинский иллюзионист Зураб Вадачкория

01.03.2018 11:28 Скончался иллюзионист Зураб Вадачкория. Как говорится на его официальной странице в социальной сети, Зураб Вадачкория скончался в результате тяжелой болезни в возрасте 57 лет.



Зураб Иванович Вадачкория (р. 24.02.1961, Тбилиси) — грузинский фокусник и популяризатор иллюзионного искусства, член МКФ с 1982 года, член IBM (Международное братство магов) с 1991 года, член клуба иллюзионистов в Брно (Чехия) с 2004 года, лауреат 2-го Всесоюзного конкурса иллюзионистов (1988).



Фокусами занялся в 18-летнем возрасте, отдавая предпочтение сценическим номерам и манипуляции. В 1984 году состоялась первая гастрольная поездка в Индию и Непал, в ходе которой демонстрировались номера так называемого «сценического воровства» — снятие у зрителей часов, «хищение» бумажников и пр. С тех пор с гастролями посетил около 40 государств.



В 1986 году создает Тбилисский клуб иллюзионистов, президентом которого становится. В 1988 становится лауреатом 2-го Всесоюзного конкурса иллюзионистов (занимает первое место в разделе «Сценические фокусы»). В 1991 году на базе Тбилисского русского Театра юного зрителя создает полуторачасовое «Магическое шоу» для детей. В 1997 году на государственном телевидении Грузии создает еженедельную получасовую программу «Фокус-мокус для всех».



26 мая 2003 года в Тбилиси на Метехском мосту повторил трюк Гарри Гудини — будучи скованным, освободился из погруженного в реку металлического сейфа за три минуты. В качестве эскаписта Зураб Иванович также демонстрирует трюки «Побег из китайской водяной тюрьмы» и «Освобождение из электрической капсулы».



Зураб Иванович является одним из наиболее активных популяризаторов иллюзионного жанра на постсоветском пространстве. Им выпущены четыре книги по фокусам. Все они на грузинском языке. В 2000 году указом президента Грузии награжден «Орденом чести». В 2007 году была выпущена почтовая марка «Грузинское иллюзионное искусство» с изображением силуэта З.И. Вадачкория.



Читал лекции в театральном и эстрадно-цирковом институтах.



Был Женат, у него остались две детей — дочь и сын.















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