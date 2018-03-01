Каладзе: В течение ста дней основа уже заложена для того, чтобы мы осуществили основательные, а не фасадные изменения

01.03.2018 19:35 Наша цель, осуществить основательные, а не фасадные изменения, - об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе подытоживая свою деятельность за 100 дней, проведенные на посту столичного мэра.



«Прошло чуть больше 100 дней после того, как мы официально приступили к осуществлению наших полномочий. В течение этих ста дней невозможно осуществить те масштабные планы и проекты, которые нами были намечены, однако, основание уже заложено для того, чтобы мы осуществили основательные, а не фасадные изменения. Именно поэтому мы и начали изучение каждого направления, проведение анализа, чтобы, опираясь на доказательства, могли разработать и проводить политику и стратегию столичной мэрии и каждой службы», - заявил Каха Каладзе.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

