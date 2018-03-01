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Чхенкели: Ожидаем от соответствующих органов скорейшего расследования фактов, приведших к этой трагедии и надлежащего реагирования


01.03.2018   19:37
Я, как и вся общественность, ожидаем от соответствующих органов скорейшего расследования фактов, приведших к этой трагедии и надлежащего реагирования, - об этом заявил министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели, откликаясь на произошедший вчера инцидент, во время которого вследствие падения стекла со здания погиб 14-летний подросток и еще 5 школьников пострадали.

Министр выразил соболезнования семье погибшего.

«Случилась ужасная трагедия. Хочу от всего сердца выразить соболезнования семье и близким погибшего ребенка. Я, как и вся общественность, ожидаем от соответствующих органов скорейшего расследования фактов, приведших к этой трагедии и надлежащего реагирования. Следствие уже идет, и мы все ожидаем результатов», - заявил Михаил Чхенкели.

Вчера на улице Бараташвили в Тбилиси в результате падения стекла пострадали шестеро 14-летних школьников. Подростков доставили в больницу, однако одного из них спасти не удалось.






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