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Каладзе: Наша цель – осуществить основательные, а не фасадные изменения


01.03.2018   19:56
«Мы должны отстроить город и развить его, но это нужно сделать качественно и правильно», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе во время преставления отчета о стодневной проведенной работе.

Презентация отчета состоялась во дворе музея имени Симона Джанашия.

По словам мэра, 100 дней не достаточно, чтобы выполнить запланированное, хотя заложена основа для осуществления масштабных планов.

«Мы хотим осуществить основательные, а не фасадные реформы, поэтому мы начали изучать каждое направление, чтобы провести политику и стратегию каждой службы столичной мэрии, основанную на фактах и доказательствах», — заявил Каладзе.

По его словам, для выполнения данной задачи был необходим гибкий механизм управления для чего была проведена структурная реформа, которая ориентирована на граждан и эффективный менеджмент.

Как отметил Каладзе, в результате реформы была создана служба городского развития, которая будет направлена на верное развитие столицы. В 100 – дневный период управления была усилена природоохранная деятельность, которая является одним из главных приоритетов для развития концепции «зеленого города» и улучшения экологической ситуации в Тбилиси.






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