Попечительский совет ОВГ не удовлетворил жалобу Звиада Ратиани

01.03.2018 20:08 Попечительский совет Общественного вещателя не удовлетворил жалобу Звиада Ратиани и оставил в силе решение органа внутренней регуляции в силе.



Борд рассмотрел жалобу Звиада Ратиани в трех частях и проголосовал.



Попечители обсудили вопрос связанный с освещением темы Звиада Ратиани в эфире ОВГ и была ли соблюдена точность подачи материала; был ли нарушен принцип неприкосновенности личной жизни и были ли признаки разжигания ненависти в опубликованном материале.



На сегодняшнем заседании присутствовали шесть членов попечительского совета. В заседании не принимал участие председатель борда Григол Гогелия и член совета Ираклий Папава.



Во время голосования по трем вопросам, голоса членов борда разделились. Кети Мсхиладзе и Ирина Путкарадзе посчитали, что в материалах по Звиаду Ратиани, вышедших в эфире Первого канала, были нарушены первый и второй принципы Хартии журналистской этики. У четырех членов борда – Марины Мусхелишвили, Георгия Кохреидзе, Георгия Нижарадзе и Георгия Якобашвили была противоположная позиция и по их мнению, нормы журналистской этики не были нарушены.



Что касается нарушения принципа личной жизни, члены попечительского совета Кети Мсхиладзе и Ирина Путкарадзе решили, что данный принцип в отношении Звиада Ратиани был нарушен, Гия Нижарадзе воздержался, а три члена борда – Марина Мусхелишвили, Гега Кохреидзе и Гия Якобашвили не поддержали позицию большинства членов совета.



Члены борда также намереваются встретиться с менеджментом ОВГ и обсудить внесение новых регуляций в поведенческий кодекс Вещателя.





















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