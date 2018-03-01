|
Попечительский совет ОВГ не удовлетворил жалобу Звиада Ратиани
01.03.2018 20:08
Попечительский совет Общественного вещателя не удовлетворил жалобу Звиада Ратиани и оставил в силе решение органа внутренней регуляции в силе.
Борд рассмотрел жалобу Звиада Ратиани в трех частях и проголосовал.
Попечители обсудили вопрос связанный с освещением темы Звиада Ратиани в эфире ОВГ и была ли соблюдена точность подачи материала; был ли нарушен принцип неприкосновенности личной жизни и были ли признаки разжигания ненависти в опубликованном материале.
На сегодняшнем заседании присутствовали шесть членов попечительского совета. В заседании не принимал участие председатель борда Григол Гогелия и член совета Ираклий Папава.
Во время голосования по трем вопросам, голоса членов борда разделились. Кети Мсхиладзе и Ирина Путкарадзе посчитали, что в материалах по Звиаду Ратиани, вышедших в эфире Первого канала, были нарушены первый и второй принципы Хартии журналистской этики. У четырех членов борда – Марины Мусхелишвили, Георгия Кохреидзе, Георгия Нижарадзе и Георгия Якобашвили была противоположная позиция и по их мнению, нормы журналистской этики не были нарушены.
Что касается нарушения принципа личной жизни, члены попечительского совета Кети Мсхиладзе и Ирина Путкарадзе решили, что данный принцип в отношении Звиада Ратиани был нарушен, Гия Нижарадзе воздержался, а три члена борда – Марина Мусхелишвили, Гега Кохреидзе и Гия Якобашвили не поддержали позицию большинства членов совета.
Члены борда также намереваются встретиться с менеджментом ОВГ и обсудить внесение новых регуляций в поведенческий кодекс Вещателя.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна