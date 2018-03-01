Каха Каладзе представил отчет о первых 100 днях своей работы на посту мэра Тбилиси

01.03.2018 20:33 Каха Каладзе представил сегодня отчет о первых 100 днях своей работы на посту мэра Тбилиси.



Презентация состоялась во дворе музея имени Симона Джанашия с участием политиков, сотрудников мэрии и представителей общественных организаций.



Каладзе подчеркнул, что ста дней не достаточно, чтобы выполнить запланированные обещания, однако «была заложена основа для осуществления масштабных планов».

«Мы должны отстроить город и развить его, но это нужно сделать качественно и правильно», — сказал Каладзе.



«Мы хотим осуществить основательные, а не фасадные реформы, поэтому мы начали изучать каждое направление, чтобы провести политику и стратегию каждой службы столичной мэрии, основанную на фактах и доказательствах», —отметил он.



По его словам, для выполнения данной задачи был необходим гибкий механизм управления. С этой целью была проведена структурная реформа, которая ориентирована на граждан и эффективный менеджмент.



В результате реформы, отметил мэр, была создана служба городского развития, которая будет направлена на правильное развитие столицы. За 100 дней была усилена природоохранная деятельность, которая является одним из главных приоритетов для развития концепции «зеленого города» и улучшения экологической ситуации в Тбилиси.



Каладзе сообщил, что мэрия собирается потратить 30 миллионов лари (около 10 миллионов долларов) на финансирование товариществ собственников квартир.

«Мы осуществили реформу финансирования товариществ собственников квартир. В этом направлении будет потрачено около 30 миллионов лари. Реформа состоит в том, что до этого можно было осуществлять определенные проекты при 10-20%-ом финансировании мэрии. Приходил председатель товарищества, приносил тот или иной проект, например – ремонт подъезда или крыши, благоустройство двора и т.д. Все это происходило путем переговоров с одним лицом, без тендера», — заявил мэр Тбилиси.



Теперь, по его словам, такой подход был признан неверным и запрещен. «Первая реформа, которую мы осуществили в этом направлении, это то, что с нашей стороны теперь будет 100%-ое финансирование и по всем работам будет объявляться тендер», — сказал он.



Мэр коснулся и злободневной темы регистрации такси.

Каладзе подтвердил, что регистрация такси будет обязательной. Вместе с тем, регистрация электромобилей, использующихся в качестве такси, будет бесплатной, а владельцы машин с гибридным двигателем заплатят 50 % стоимости регистрации.



Новости-Грузия











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