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Родовому погребу Давиташвили в селе Калоубани присвоили статус памятника культурного наследия


01.03.2018   20:57
16 февраля 2018 года родовому погребу Давиташвили в селе Калоубани Каспского муниципалитета присвоили статус памятника культурного наследия. Соответствующее решение было принято Национальным агентством по охране культурного наследия Грузии по указу директора организации Николоза Антидзе.

В информации агентства говорится, что погреб является родовым строительством Давиташвили, который построен булыжниками и кирпичом разного размера.

«Погреб сидит почти в земле. До того, как на нем построили дом, по преданию, у него было земляное перекрытие. Так в погребе всегда сохранялась одна температура. У погреба с западной стороны есть малый коридор, в котором есть лестницы для спуска в погреб», — говорится в информации агентства.











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