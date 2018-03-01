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Родовому погребу Давиташвили в селе Калоубани присвоили статус памятника культурного наследия
01.03.2018 20:57
16 февраля 2018 года родовому погребу Давиташвили в селе Калоубани Каспского муниципалитета присвоили статус памятника культурного наследия. Соответствующее решение было принято Национальным агентством по охране культурного наследия Грузии по указу директора организации Николоза Антидзе.
В информации агентства говорится, что погреб является родовым строительством Давиташвили, который построен булыжниками и кирпичом разного размера.
«Погреб сидит почти в земле. До того, как на нем построили дом, по преданию, у него было земляное перекрытие. Так в погребе всегда сохранялась одна температура. У погреба с западной стороны есть малый коридор, в котором есть лестницы для спуска в погреб», — говорится в информации агентства.
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